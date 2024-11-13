Leapmotor 2025'te 500 bin araç satmayı hedefliyor

Haber Merkezi

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Leapmotor, 2025 yılı için iddialı bir satış hedefi belirledi.

Şirket, 2025 yılında 500 bin araç satmayı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için üretim kapasitesini artıran ve kanal inşasını hızlandıran Leapmotor, aynı zamanda brüt kar marjını da yüzde 10'un üzerine çıkarmayı planlıyor.

REKOR SEVİYEDE SATIŞ

Leapmotor, 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç raporunda, bu yıl 250 bin adetlik tam yıllık satış hedefini aşmayı beklediğini belirtti.

Şirket, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,39 artışla rekor seviyede 86.165 araç teslim etti.

Leapmotor'un üçüncü çeyrekteki geliri, yıllık bazda yüzde 74,3 artışla 9,86 milyar yuan (1,36 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Şirket, aynı dönemde yüzde 8,1'lik rekor bir brüt kâr marjı elde etti.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Leapmotor, artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırıyor. Zhejiang eyaletindeki Jinhua'daki iki fabrika tam kapasiteyle çalışırken, Hangzhou kentindeki yeni tesisinin inşası da hızla devam ediyor. Şirket ayrıca, Jinhua'da üçüncü bir tesis kurmayı planlıyor.

Leapmotor, Avrupa pazarında da büyümeyi hedefliyor. Ancak Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara uyguladığı gümrük vergileri, şirketin ihracatını olumsuz etkiliyor.