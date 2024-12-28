LG ve Qualcomm, elektrikli araçların batarya ömrünü uzatıyor

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LG Energy Solution (LGES) ve Qualcomm, elektrikli araç bataryalarının performansını ve ömrünü artırmak için yeni bir iş birliğine imza attı.

İki şirket, Snapdragon işlemcilerini kullanan yeni bir batarya yönetim sistemi (BMS) geliştirdi.

YÜKSEK PERFORMANSLI BMS

LG ve Qualcomm tarafından geliştirilen yeni BMS, Snapdragon Digital Chassis platformunun yüksek işlem gücünden yararlanıyor.

Bu sayede, batarya verileri gerçek zamanlı olarak analiz edilebiliyor ve bataryanın durumu daha hassas bir şekilde takip edilebiliyor.

80 KAT DAHA GÜÇLÜ HESAPLAMA

Yeni BMS, geleneksel sistemlere göre 80 kat daha güçlü bir hesaplama kapasitesine sahip. Bu, bataryanın performansını ve güvenliğini artırırken aynı zamanda batarya ömrünü de uzatıyor.

Yeni BMS, batarya bileşenleri üzerinde detaylı analizler yapabiliyor. Anot ve katot gibi kritik parçaların performansı ayrı ayrı değerlendirilebiliyor. Ayrıca, bataryanın kalan ömrü daha doğru bir şekilde tahmin edilebiliyor.

Yeni BMS, aşırı şarj ve deşarjı önleyerek, optimum sıcaklıkları koruyarak ve olası arızaları tespit ederek batarya güvenliğini artırıyor.