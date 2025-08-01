LG'den 4.3 milyar dolarlık gizemli elektrikli otomobil anlaşması

Güney Koreli batarya üreticisi LG Energy Solution, ismi açıklanmayan büyük bir müşteriyle 4,3 milyar dolarlık devasa bir batarya tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşmanın büyüklüğü ve müşterinin kimliğinin gizli tutulması, sektörde büyük bir merak uyandırdı.

GİZEMLİ MÜŞTERİ TESLA MI

LG Energy Solution, iş gizliliğini gerekçe göstererek müşterinin adını açıklamasa da haber ajansı Reuters anlaşmanın diğer tarafının Tesla olduğunu iddia etti.

LG'nin halihazırda Tesla ve General Motors gibi devlerin ana batarya tedarikçilerinden biri olması bu iddiayı güçlendiriyor.

ANLAŞMANIN DEĞERİ ŞİRKETİN ÇEYREK GELİRİNİ AŞIYOR

2030 yılı sonuna kadar geçerli olacak 4,3 milyar dolarlık bu anlaşma, LG Energy Solution'ın 4,05 milyar dolarlık ikinci çeyrek gelirini bile geride bırakarak şirketin tarihindeki en stratejik anlaşmalardan biri oldu.

Anlaşmayla sağlanacak bataryaların elektrikli araçlarda mı yoksa enerji depolama sistemlerinde mi kullanılacağı ise belirtilmedi.