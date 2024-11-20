Logosunu değiştiren otomobil markalarına Jaguar da katıldı

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Jaguar, otomotiv dünyasında köklü bir değişimin sinyallerini verdi. Şirket, 2026 yılından itibaren elektrikli otomobillerinde kullanacağı yeni logosunu ve marka kimliğini tanıttı.

Bu değişim, sadece görsel bir yenilenmenin ötesinde, Jaguar'ın gelecekteki vizyonunu da yansıtıyor.

YENİ LOGO VE YAZI TİPİ

Jaguar logosu, markanın simgesi olan jaguar silüetini koruyor. Ancak yeni logoda jaguar, 16 çubuklu bir ızgara içerisinde yer alıyor. Bu tasarım, modern ve minimalist bir yaklaşımı temsil ediyor.

Ayrıca Jaguar ibaresi de yeni bir fontla yazılacak ve küçük harfler kullanılacak. Bu da modern ve sade bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor.

YENİ MONAGRAM

Jaguar, yeni marka kimliğinin bir parçası olarak "j" ve "r" harflerini birleştirerek yeni bir monogram oluşturdu. Bu monogram, Jaguar'ın lüks ve sofistike imajını güçlendirmeyi hedefliyor.

RENK PALETİ VE ETKİNLİK

Jaguar, yeni marka kimliğiyle birlikte yeni bir renk paletine de geçiş yapacak. Şirket, 2 Aralık 2024 tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte yeni marka kimliği ve renk paleti hakkında daha detaylı bilgiler paylaşacak.

"HER ŞEYİ SIFIRLADIK"

Jaguar CEO'su Adrian Mardell, yeniden markalaşma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Her şeyi sıfırladık." dedi. Mardell, yeni Jaguar otomobillerinin sürücülerle duygusal bir bağ kuracağını ve "muhteşem bir şey" yapacaklarını belirtti.

Jaguar'ın bu radikal değişimi, elektrikli otomobil çağına uyum sağlama ve marka imajını yenileme çabalarının bir yansıması olarak görülüyor.

Yeni logo ve marka kimliği, Jaguar'ın gelecekteki modellerine modern ve minimalist bir hava katacak.