Lüks elektrikli sedan Polestar 5 Almanya'da sergilendi

Uzun süredir konsept ve prototip versiyonlarıyla merak uyandıran Polestar 5, Münih Otomobil Fuarı’nda üretime girecek nihai hâliyle küresel prömiyerini yaptı.

Markanın lüks sedan segmentindeki ilk büyük adımı olan araç, Porsche Taycan ve BMW i5 gibi güçlü rakiplerin karşısına çıkacak.

871 BEYGİRE VARAN GÜÇ VE 670 KM MENZİL

Performans tarafında iki farklı versiyonla gelen Polestar 5, Çift Motor seçeneğinde 737 beygir güç ve 670 km WLTP menzili sunuyor.

Daha iddialı Performans versiyonunda ise güç 871 beygire, tork 1015 Nm’ye çıkarken, 0-100 km/s hızlanması sadece 3,2 saniye sürüyor.

Her iki model de 112 kWh kapasiteli batarya ve 800V elektrik mimarisi kullanıyor. 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10’dan yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 22 dakika sürüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Alüminyum gövdesiyle spor otomobilleri aratmayan bir şasi direncine sahip olan aracın iç mekanında sürdürülebilirlik ve teknoloji bir araya geliyor.

Kabinde vegan döşemeler ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, 14,5 inçlik merkezi dokunmatik ekran Android Automotive OS işletim sistemini çalıştırıyor.

Güvenlik tarafında ise 11 kamera, 12 ultrasonik sensör ve gelişmiş sürücü asistanı sistemleri bulunuyor.

POLESTAR 5 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Polestar 5'in Dual Motor versiyonunun 171 bin 100 dolardan, Performance versiyonunun ise 193 bin 100 dolardan başlayacağı açıklandı. Aracın bu yıl bitmeden Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.