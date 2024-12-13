Makyajlı BYD Dolphin, Çin'de tanıtıldı: İşte özellikleri

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Çinli otomobil üreticisi BYD, Dolphin modelini makyajladı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanan fotoğraflarda, yenilenen Dolphin'in tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

TASARIMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Makyajlanan BYD Dolphin, yeni bir ön tampon, yanlara uzanan farlar ve BYD logosu ile yenilendi.

Arka tarafta ise "Build Your Dreams" yazısı yerine BYD logosu kullanıldı. Yeni ışık imzası ve 16-17 inçlik alaşım jantlar da dikkat çeken değişiklikler arasında.

BYD Dolphin'in boyutları ve ağırlığı değişmedi. Araç, hala 4,29 metre uzunluğunda, 1,77 metre genişliğinde ve 1,57 metre yüksekliğinde.

Aks mesafesi ise 2,7 metre. Aracın ağırlığı, donanım ve motor seçeneklerine bağlı olarak 1.435 kg ile 1.600 kg arasında değişiyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

BYD Dolphin, 95 HP, 177 HP ve 204 HP güç üreten üç farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunulmaya devam edecek.

Yenilenen BYD Dolphin'de panoramik açılır tavan, çeşitli kameralar, karartmalı arka camlar, parlak trim parçaları ve farklı jant tasarımları gibi yeni donanımlar da sunulacak.

2025'TE AVRUPA'DA

BYD Dolphin'in makyajlı versiyonunun 2025 yılında Avrupa'da da satışa sunulması bekleniyor.