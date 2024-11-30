Maserati, 110. yıl dönümünü özel bir GranTurismo ile kutluyor

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İtalyan otomotiv devi Maserati, 110. yaşını özel bir GranTurismo modeliyle taçlandırıyor.

GranTurismo 110 Anniversario adını taşıyan özel versiyon, markanın tarihindeki zengin mirası ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor.

Sadece 110 adet üretilecek olan bu özel model, koleksiyonerler ve Maserati tutkunları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

110. YILA ÖZEL TASARIM DETAYLARI

GranTurismo 110 Anniversario, standart modelden ayıran bir dizi özel tasarım detayına sahip.

İki farklı renk seçeneğiyle sunulan model, Rame Folgore adı verilen özel bir gri ve Blu Inchiostro adı verilen özel bir mavi renkte tercih edilebiliyor. Her iki renk seçeneğinden de sadece 55 adet üretilecek.

Özel renklerin yanı sıra, GranTurismo 110 Anniversario'yu standart modelden ayıran diğer detaylar arasında özel jantlar, siyah ve bakır renkli dış tasarım detayları ve özel iç mekan döşemeleri yer alıyor. İç mekanda, Econyl ve siyah kumaştan üretilen koltuklar, bakır veya mavi renkli dikişlerle süsleniyor.

Maserati, ayrıca otomobilin C sütununa yerleştirilen ikonik Tridente logosuna eşlik etmesi için özel bir fontta yazılan "110" sayısını da ekledi. Bu detay, aracın özel ve sınırlı üretim olduğunu vurgulayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİ PERFORMANS

GranTurismo 110 Anniversario, markanın tamamen elektrikli modeli olan GranTurismo Folgore'yi temel alıyor.

Folgore, üç elektrik motoruyla toplamda 761 beygir gücü ve 1350 Nm tork üretiyor. Bu güç, GranTurismo 110 Anniversario'nun 0'dan 100 km/s hıza sadece 2.7 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın maksimum hızı ise 320 km/s olarak belirtiliyor.

TRIDENTE EXPERİENCE'TA TANITILDI

Maserati, yeni GranTurismo 110 Anniversario modelini, "Tridente Experience" adını verdiği özel bir etkinlik kapsamında tanıttı.

GranTurismo 110 Anniversario'nun fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, sınırlı sayıda üretilecek olması ve özel tasarım detayları göz önüne alındığında, modelin yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.