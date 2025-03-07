Maserati MC20, otonom sürüş rekorunun yeni sahibi oldu

Haber Merkezi

Otonom sürüş teknolojisi, otomotiv dünyasında sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak, Maserati MC20, sürücüsüz olarak ulaştığı 318 km/s hız ile otonom sürüş rekorunu kırdı.

Bu başarı, Indy Autonomous Challenge (IAC), Politecnico di Milano, Maserati ve 1000 Miglia Experience Florida iş birliğiyle gerçekleştirildi.

REKOR DENEMESİ NEREDE YAPILDI

Rekor denemesi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirildi. NASA'nın uzay mekiklerinin inişi için kullanılan 4,5 km'lik pist, bu sefer otonom sürüş rekoruna ev sahipliği yaptı.

Maserati MC20'yi süren otonom sürüş yazılımı, Politecnico di Milano'nun Yapay Zeka Sürüş Otonom (AIDA) bölümü olan PoliMOVE-MSU ekibi tarafından geliştirildi ve modifiye edilmiş bir Maserati MC20'de kullanıldı.

DAHA ÖNCEKİ REKORLAR

PoliMOVE ekibi, daha önce de Kasım 2023'te Piacenza'daki Aeronautica Militare havaalanı pistinde 285 km/s hıza ulaşarak otonom bir seri üretim otomobili için en yüksek hız rekorunu kırmıştı.