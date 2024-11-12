Mazda, hibrit CX-5 ve elektrikli SUV modelinin yolda olduğunu doğruladı

Haber Merkezi

Japon otomobil devi Mazda, elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Şirket, ABD pazarında MX-30 EV modelinin üretimini durdurmasının ardından elektrikli araç alanında sessiz kalmıştı.

Ancak yapılan son açıklamalar, Mazda'nın hibrit ve elektrikli modellerle güçlü bir dönüş yapacağını gösteriyor.

YENİ NESİL CX-5 HİBRİT OLACAK

Mazda, 2025 ile 2027 yılları arasında piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil CX-5 crossover SUV modelinin hibrit bir versiyonunu geliştirdiğini duyurdu.

Mazda'nın ABD'deki en çok satan modeli olan CX-5, hibrit güç aktarma organlarıyla donatılacak.

Bu, Mazda'nın ABD pazarında yeniden elektrikli araçlar sunmaya başlayacağının ilk sinyali olarak yorumlanıyor.

ELEKTRİKLİ SUV 2027'DE GELİYOR

Mazda, 2027 yılına kadar kendi EV platformunda bir elektrikli SUV modeli piyasaya sürmeyi planladığını da açıkladı.

Plug-in hibrit versiyonların da değerlendirildiği belirtiliyor. Yeni elektrikli SUV modelinin, geçen yaz Pekin otomobil fuarında tanıtılan Mazda Arata konseptine benzemesi bekleniyor.

Arata'nın seri üretim versiyonunun ilk olarak Çin pazarında 2025 sonunda satışa sunulması planlanıyor.