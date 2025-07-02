Mazda resmen duyurdu: Yeni CX-5, 10 Temmuz'da tanıtılacak

Mazda, 9 yıldır piyasada olan başarılı SUV modeli CX-5'in yeni nesli için beklenen duyuruyu yaptı.

Şirket, tamamen yenilenen Mazda CX-5'in 10 Temmuz'da tanıtılacağını ve ilk ipucu görselini paylaştığını açıkladı.

KAPUTUN ALTINDA YENİ HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Mazda, yeni CX-5'in hibrit bir versiyonunun kesin olarak geleceğini ve bu sistemin merkezinde 2.5 litrelik dört silindirli bir motorun yer alacağını doğruladı.

Ayrıca modelin, 2027'den itibaren daha yüksek verimlilik ve menzil vadeden yeni Skyactiv-Z motor teknolojisinden de güç alacağı belirtildi.

İÇ MEKANDA "DÜZENLİ KABİN" SÜRPRİZİ

Mazda, iç mekan için "düzenli bir kabin" vaadinde bulunarak merak uyandırdı. Bu ifadenin, fiziksel kontrol tuşlarının azaldığı ve multimedya ekranına odaklanmış daha minimalist bir tasarıma işaret edebileceği düşünülüyor.