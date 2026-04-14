McLaren duyurdu: Yeni spor otomobiller ve SUV modeli yolda

McLaren'ın 2024 yılındaki satışının ve yeni CEO'nun göreve gelmesinin ardından markada yaşanan belirsizlik süreci sona eriyor.

Şirketin CEO'su Nick Collins, markayı yeniden doğru yola sokacak kapsamlı stratejilerini bu yaz aylarından itibaren adım adım kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

YENİ SPOR OTOMOBİLLER VE SUV MODELİ YOLDA

Açıklanacak yeni yol haritasının, içten yanmalı motora sahip yepyeni bir spor otomobil serisini ve uzun süredir konuşulan SUV modelini kapsayacağı ifade ediliyor.

Bu önemli duyuru sürecinin, markanın yeni hiper otomobili W1'in teslimatlarıyla aynı döneme denk getirilmesi planlanıyor.

KOD ADI "P47" OLAN HİBRİT SUV GELİYOR

Şirketin yeni ürün kategorilerine açılma stratejisi kapsamında, "P47" kod adıyla geliştirilen beş kişilik bir hibrit SUV modelinin yollara çıkması bekleniyor.

Bununla birlikte, markanın mevcut ürün gamında yaşlanmaya başlayan 750S modelinin yerini alacak yeni içten yanmalı spor araçların geliştirileceği de taahhüt ediliyor.

TAM ELEKTRİKLİ MODELLER İÇİN HENÜZ ERKEN

Tamamen elektrikli bir McLaren modelinin üretimi ihtimaller dahilinde bulunsa da yönetim ekibi bunu kısa vadeli bir öncelik olarak değerlendirmiyor.

CEO Collins, elektrikli otomobil üretimi için zamanlamanın henüz doğru olmadığını ve bu adımı sadece müşteriler talep ettiğinde atacaklarını vurguluyor.