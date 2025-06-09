McLaren, LeMans zaferinin 30. yılını kutluyor: İşte özel model

Haber Merkezi

Bundan tam 30 yıl önce F1 GTR ile LeMans 24 Saat yarışını kazanan McLaren, bu tarihi başarıyı özel bir modelle anıyor.

Bu zafer, McLaren'i Le Mans, Monaco ve Indy 500'ü kazanarak motor sporlarının "üçlü tacını" elde eden tek marka yapmıştı.

30. YILA ÖZEL TASARIM DETAYLARI

Sadece 50 adet üretilecek olan McLaren 750S Le Mans, iki özel renk seçeneğiyle sunuluyor. "Le Mans Grisi", yarışı kazanan Ueno Clinic sponsorlu araca bir gönderme yaparken, "McLaren Turuncusu" ise markanın geleneksel Papaya tonunu yansıtıyor.

Normal modelden daha büyük bir splitter ve arkada karbon fiber bir kanattan oluşan yeni "High-Downforce Kit" standart olarak sunuluyor.

Ayrıca, F1 GTR yarış aracındaki OZ Racing jantlarına gönderme yapan beş kollu özel "LM" jantları da bulunuyor.

İÇ MEKAN VE TARİHSEL BAĞLANTI

İç mekanda ise siyah veya gri döşeme ile iki farklı kova koltuk seçeneği mevcut. Güvenlik yasaları gereği üç noktalı kemerler standart olsa da opsiyonel olarak tıpkı GTR'daki gibi mavi renkte beş noktalı emniyet kemerleri de alınabiliyor.

Bu, McLaren'in üçüncü Le Mans özel versiyonu; daha önce 650S ve 720S için de benzer paketler sunulmuştu.

İngiliz üretici, 2027'de Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak bir LMDh prototipi ile Le Mans'ın en üst sınıfına geri döneceğini de doğrulayarak mirasını sürdürüyor.