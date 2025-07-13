Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 FE'nin özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un bir sonraki "Fan Edition" modeli olması beklenen Galaxy S25 FE'nin tanıtım tarihi henüz belli olmasa da sızıntılar telefonun özelliklerine dair detaylı bir tablo çiziyor.

Yeni FE modeli, amiral gemisi ve bazı daha mütevazı özelliklerin bir karışımı olacak gibi görünüyor.

DAHA İNCE TASARIM VE 120HZ LTPO EKRAN

Sızıntılara göre yeni model, Armor Aluminum kasaya geçişle birlikte selefinden daha ince (7,4 mm) ve daha hafif (190 g) olacak.

En dikkat çekici premium özellik ise, 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızına sahip 6,7 inçlik LTPO ekrana sahip olması.

PERFORMANS, KAMERA VE BATARYA DETAYLARI

Telefonun, daha yüksek saat hızlarında çalışan Exynos 2400 yonga setinden güç alması ve 4.900 mAh'lik bataryasının artık 45W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

Arka kameraların geçen yılkiyle aynı kalacağı, tek yükseltmenin ise 12 MP'lik yeni selfie kamerasında olacağı iddia ediliyor.

Son iki Galaxy S FE modeli ekim ayının başlarında piyasaya sürülmüştü, dolayısıyla Galaxy S25 FE için en olası zaman aralığı bu diyebiliriz.