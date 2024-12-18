Mercedes, Almanya'da gerekli otonom sürüş iznini aldı

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Mercedes-Benz, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım attı. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Kurumu (KBA), Mercedes'in S-Serisi ve EQS modellerinin belirli koşullar altında saatte 95 kilometreye kadar otonom sürüşünü sağlayan "Drive Pilot" sistemini onayladı.

DRIVE PİLOT İLE SEVİYE 3 OTONOM SÜRÜŞ

Mercedes-Benz, "Drive Pilot" teknolojisiyle Seviye 3 otonom sürüşe geçiş yapıyor. Bu sistem, otoyollarda saatte 95 kilometre hıza kadar öndeki aracı takip edebiliyor ve sürücünün direksiyonu devralmasına gerek kalmıyor.

ALMANYA'DA BİR İLK

Mercedes-Benz, Almanya'da daha yüksek hızlarda otonom sürüş izni alan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirketin rakibi BMW, şu anda saatte 60 kilometreye kadar otonom sürüş sunan bir sistem kullanıyor.

130 KM/SAAT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mercedes-Benz, "Drive Pilot" sistemini saatte 130 kilometreye kadar hızlarda çalışacak şekilde geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, S-Serisi ve EQS modellerinde "Drive Pilot"ın fiyatını aynı tutacağını ve mevcut araçların da güncelleneceğini açıkladı.

OTONOM SÜRÜŞ SEVİYELERİ

Otonom sürüş sistemleri, 0 ile 5 arasında derecelendiriliyor. 5. seviye, tamamen otonom sürüş anlamına geliyor.

Şu anda piyasadaki çoğu araç, en fazla Seviye 2 otonom sürüş özelliklerine sahip. Mercedes-Benz, "Drive Pilot" ile Seviye 3 otonom sürüşe geçiş yaparak sektörde öncü bir rol üstleniyor.