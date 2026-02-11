Mercedes-AMG GLC 53 tanıtıldı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomobil dünyasının merakla beklediği değişim sonunda gerçekleşti. Mercedes, yeni GLC 53 modeliyle birlikte 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli motora geri dönüş yaptı.

Hem standart SUV hem de Coupe gövde tipleriyle sunulacak olan model, performans verileriyle dikkat çekiyor.

6 SİLİNDİRİN GÜCÜ VE OVERBOOST

Yenilenen M256M kodlu motor, standart olarak 587 Nm tork üretirken, "overboost" fonksiyonu sayesinde 10 saniye boyunca 640 Nm tork çıkışı sağlayabiliyor.

Her iki gövde tipi de 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.1 saniyede ulaşırken, AMG Dynamic Plus paketiyle maksimum hız 270 km/s'ye kadar çıkabiliyor.

CROSSOVER DÜNYASINDA BİR İLK: DRİFT MODU

Yeni GLC 53, Mercedes'in crossover sınıfında "Drift Modu" özelliğine sahip ilk aracı olarak tarihe geçiyor.

9 ileri vitesli tork dönüştürücülü otomatik şanzıman gücü dört tekerleğe aktarırken, opsiyonel olarak sunulan elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel sürüş keyfini artırıyor.

Altı silindirin karakteristik sesini sürücüye daha iyi duyurabilmek için tamamen yenilenmiş bir egzoz sistemi standart donanıma eklendi.

Henüz resmi fiyatı açıklanmayan modelin, 68 bin 900 dolarlık GLC 43 ile 88 bin 100 dolarlık GLC 63 arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.