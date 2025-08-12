Mercedes-Benz CEO'sundan AB'ye sert uyarı: Çöküşe sürükleneceğiz

Otomotiv devi Mercedes-Benz'in CEO'su Ola Kallenius, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, Avrupa Birliği'nin 2035 yılı için planladığı içten yanmalı motor yasağını sert bir dille eleştirdi.

Kallenius, "Gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor, aksi takdirde tam gaz duvara toslayacağız." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA PAZARI ÇÖKEBİLİR"

Kallenius, bu hedefin mevcut haliyle uygulanması durumunda Avrupa otomobil pazarının "çökebileceğini" ve tüketicilerin yasak öncesinde benzinli veya dizel otomobil satın almak için akın edeceğini savundu.

Bu eleştiriler, yasağın 2025'in ikinci yarısında yeniden gözden geçirileceği bir döneme denk geldi.

"TEKNOLOJİDEN BAĞIMSIZ" BİR YAKLAŞIM ÇAĞRISI

Aynı zamanda Avrupa otomotiv lobisi ACEA'nın da başkanlığını yürüten Mercedes-Benz CEO'su, karbonsuzlaşmanın "teknolojiden bağımsız" bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

Kallenius, yasak yerine vergi teşvikleri ve ucuz şarj imkanları gibi yöntemlerle elektrikli araçlara geçişin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.