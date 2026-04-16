Mercedes-Benz VLE Almanya’da siparişe açıldı: İşte özellikleri

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, tamamen elektrikli yeni modeli VLE'yi Almanya pazarında kullanıcıların beğenisine sundu.

Zengin donanım seçenekleriyle gelen bu iddialı aracın Avrupa başlangıç fiyatı 82 bin 260 euro olarak belirlendi.

DONANIM SEÇENEKLERİ

Modelin ilerleyen dönemde piyasaya sürülecek beş koltuklu standart versiyonu 70 bin 464 eurodan, altı koltuklu versiyonu ise 70 bin 916 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak.

Beş ile sekiz koltuk arasında değişen oturma seçenekleri sunan aracın tüm versiyonlarında, havalı süspansiyon ve panoramik cam tavan standart olarak bulunuyor.

Modern 800V elektrik mimarisi üzerine inşa edilen otomobil, 300 kW’a kadar hızlı şarj desteği sayesinde sadece 15 dakikada 355 kilometrelik menzil kazanıyor.

Ön aksta 200 kW gücünde bir elektrik motoru ve 115 kWsa kapasiteli batarya paketi taşıyan araç, kullanıcılara tam şarjla 700 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sağlıyor.