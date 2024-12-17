Mercedes, elektrikli van modelini gelecek yıl tanıtacak

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Mercedes-Benz, elektrikli araç atağına devam ediyor. Şirket, lüks ve geniş bir elektrikli van modelini önümüzdeki ilkbaharda tanıtacağını duyurdu.

VAN.EA adlı özel bir elektrikli araç platformu üzerine inşa edilecek olan bu yeni van, 2026 yılında satışa sunulacak.

ÖZEL BİR PLATFORM: VAN.EA

Mercedes, yeni elektrikli van ailesi için sıfırdan bir platform geliştirdi. VAN.EA, yalnızca elektrikli araçlar için tasarlanmış ölçeklenebilir ve modüler bir platform.

Bu platform, "üst düzey aile araçlarından özel VIP servislerine ve geniş limuzinlere" kadar çeşitli modellerin üretilmesine olanak tanıyacak.

Mercedes, yeni elektrikli vanında lüks ve konforu ön plana çıkaracak. Geniş iç mekan, yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji özellikleriyle donatılacak olan van, prestijli bir deneyim sunacak.

Yeni elektrikli vanlar, önden ve dört tekerlekten çekişli konfigürasyonlarda sunulacak. Bu da tek ve çift motorlu kurulumlar anlamına geliyor.

VAN.EA platformu, Mercedes'in kişisel ve ticari amaçlar için gelecekteki tüm orta boy ve büyük vanlarının temelini oluşturacak.

Elektrikli modellere geçişle birlikte, Mercedes varyant sayısını yarıya indirmeyi hedefliyor. Ancak, şirket herhangi bir pazar segmentini ihmal etmeden bunu yapmayı amaçlıyor.

Tüm vanlar, bir elektrik motoru ve aks ile ortak bir ön modülü paylaşacak. Farklı merkez modülleri, çeşitli araç uzunluklarını ve pil boyutlarını mümkün kılacak. Arka modül ise dört tekerlekten çekişli modeller için bir elektrik motoru içerecek.

VAN.EA-P platformu, lansmanda 500 kilometreye kadar menzil ve SAE Seviye 2 otonom sürüş sunacak.

Seviye 3 otonom sürüş ise on yılın sonuna kadar eklenecek. VAN.EA-C platformu ise 2030'a kadar Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine kavuşacak.