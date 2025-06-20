Mercedes, içten yanmalı motorlardan vazgeçmiyor

Mercedes CEO'su Ola Kallenius, Alman dergisi Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, şirketin elektrikli araç stratejisinde önemli bir "rota düzeltmesi" yaptığını ve içten yanmalı motorları planlanandan daha uzun süre üretimde tutacağını açıkladı.

Bu karar, şirketin daha önce "piyasa koşullarının elverdiği yerlerde" 2030'da tamamen elektrikli olma hedefini tartışmaya açtı.

"BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA UZUN SÜRE KALACAK"

Ola Kallenius, "Elektrik destekli (hibrit) yüksek teknolojili içten yanmalı motorlar beklediğimizden daha uzun süre üretimde kalacak." diyerek strateji değişikliğini doğruladı.

Kallenius, kesin bir zaman çizelgesi vermese de, elektrikli araçlara (EV) yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

CEO, "Bence en akılcı yaklaşım, hem içten yanmalı hem elektrikli modellerin üretilmesi ve yeni teknolojilerin ihmal edilmemesi." ifadelerini kullandı.

Bu, Mercedes'in tamamen elektrikli bir geleceğe geçişi daha esnek bir takvime yayacağını gösteriyor.

Mercedes'in bu kararı, özellikle kendi EV satışlarında 2024'te yüzde 23'lük bir düşüş bildirmesinin ardından geldi. Ancak bu durum, elektrikli otomobil pazarında genel bir düşüş olduğu anlamına gelmiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, küresel elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 25'ten fazla artarak 17 milyon adede ulaştığını bildiriyor.