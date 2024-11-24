Mercedes, üretim maliyetini düşürmek için LFP bataryalar kullanacak

Haber Merkezi

Elektrikli araç pazarında rekabet kızışırken, otomobil üreticileri maliyetleri düşürmenin ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmanın yollarını arıyor.

Mercedes-Benz de bu trende ayak uydurarak, LFP (lityum-demir-fosfat) bataryaları yeni modellerinde kullanmaya hazırlanıyor.

Lityum-iyon pillere göre daha düşük enerji yoğunluğuna sahip olan LFP piller, daha uzun ömürlü olmaları, daha düşük alev alma riskleri ve daha uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

LFP PİLLERİN YÜKSELİŞİ

LFP teknolojisi, son zamanlarda otomotiv sektöründe giderek daha fazla ilgi görüyor. Citroen, Renault ve Volvo gibi markalar, yeni modellerinde LFP pilleri tercih ederek bu teknolojinin avantajlarından yararlanmayı hedefliyor.

Mercedes-Benz de bu akıma katılarak, 2025 yılında tanıtacağı yeni CLA modelinde LFP bataryaları kullanacak.

Yeni CLA, Mercedes-Benz'in "Mercedes Modüler Mimari" (MMA) platformunda üretilecek ilk model olacak.

Hem tam elektrikli hem de hibrit versiyonları bulunan yeni CLA, markanın giriş seviyesi lüks araç segmentindeki iddiasını ortaya koyacak.

LFP hücreli modellerde 58 kWh kapasiteye kadar çıkılabilecekken, üst sınıftaki modeller 85 kWh kapasiteli bataryalarla donatılacak.

MMA platformu, sadece yeni CLA'da değil, gelecekteki diğer Mercedes modellerinde de kullanılacak.

272 beygir gücünde, arkadan itişli bir station wagon ve iki SUV modelinin de MMA platformunda yükseleceği belirtiliyor.

Mercedes-Benz, yeni platform ve LFP batarya teknolojisi sayesinde 740 km'ye varan menzil ve 10 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunmayı hedefliyor.