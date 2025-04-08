Mercedes’in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 düştü

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Mercedes-Benz, Daimler AG Grubu bünyesinde, 2025 yılının ocak-mart dönemine ilişkin otomobil ve hafif ticari araç teslimat rakamlarını açıkladı.

Şirketin ilk çeyrekteki toplam teslimatları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 529 bin 200 adede geriledi. Geçen yılın aynı döneminde Mercedes-Benz, 568 bin 400 araç teslimatı gerçekleştirmişti.

ÇİN PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ

Şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları, ilk çeyrekte yüzde 10 oranında azalarak 152 bin 800 adede indi.

Bu düşüş, Mercedes-Benz'in genel satış rakamları üzerinde önemli bir etki yarattı. Çin pazarındaki talep azalması, şirketin Asya'daki stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

AVRUPA'DAKİ SATIŞ KAYBI

Mercedes-Benz, Avrupa pazarında da satış kayıpları yaşadı. Şirketin bu bölgedeki teslimatları, ilk çeyrekte yüzde 7 düşerek 148 bin 700 adede geriledi.

Almanya'daki teslimatlar ise yüzde 10 oranında azalarak 45 bin 300 adede indi. Bu düşüşler, Avrupa'daki ekonomik dalgalanmalar ve tüketici davranışlarındaki değişikliklerle ilişkilendirilebilir.

ABD PAZARINDAKİ DURUM

Şirketin ABD'deki teslimatları ise ilk çeyrekte yüzde 1 oranında artarak 67 bin 400 adede ulaştı. Bu artış, diğer pazarlardaki düşüşü kısmen dengeledi. Ancak, genel olarak şirketin satış performansı, ABD'deki pozitif tabloya rağmen olumsuz etkilendi.

Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil satışları da ilk çeyrekte yüzde 10 oranında azalarak 45 bin 500 adede indi. Bu düşüş, elektrikli araç pazarındaki rekabetin artması ve tüketici tercihlerindeki değişikliklerle açıklanabilir.