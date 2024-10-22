Mercedes'ten yeni fabrika hamlesi: Batarya krizi çözülecek

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Mercedes-Benz, Almanya'nın Kuppenheim şehrinde Avrupa'nın ilk pil geri dönüşüm tesisini açtı.

Yenilikçi bir süreç kullanan tesis, pil malzemelerinin yüzde 96'sını geri kazanabiliyor. Bu, elektrikli araçların çevresel etkisini azaltma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mercedes-Benz, bu tesisle birlikte pil geri dönüşüm döngüsünü kapatan ilk otomobil üreticisi olduğunu belirtiyor.

Geri dönüşüm süreci, pil modüllerinin parçalanmasıyla başlıyor. Daha sonra aktif pil malzemeleri kurutuluyor ve işleniyor.

YILLIK 2 BİN 500 TON KAPASİTE

Yeni Mercedes-Benz pil geri dönüşüm tesisinin yıllık kapasitesi 2 bin 500 ton. Geri kazanılan malzemeler, 50 binden fazla elektrikli araç bataryası modülünün üretimine katkı sağlayacak.

Mercedes, ilerleyen dönemde üretim hacimlerini ve geri dönüşüm kapasitesini artırmayı planlıyor.