Mercedes'ten yeni teknoloji: Güneş boyası araçları şarj edecek

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Mercedes-Benz, elektrikli araçların şarj sorununa çözüm olacak yenilikçi bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

"Güneş boyası" adı verilen bu özel boya, araçların kaportasına uygulanarak güneş enerjisinden elektrik üretilmesini sağlıyor.

GÜNEŞ BOYASININ ÖZELLİKLERİ

Mercedes-Benz'in geliştirdiği güneş boyası, sadece 5 mikrometre kalınlığında ve metrekare başına 50 gram ağırlığında.

Toksik olmayan ve geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen boya, ince bir tabaka halinde aracın kaportasına uygulanabiliyor.

YILDA 12 BİN KM MENZİL

Mercedes-Benz, ideal koşullarda güneş boyasının yılda 12 BİN kilometreye kadar menzil sağlayabileceğini iddia ediyor.

Boya, hem aracın elektrik motoruna güç sağlayabilir hem de bataryayı şarj edebilir. Sistem, araç park halindeyken bile aktif kalarak enerji üretmeye devam ediyor.

Güneş boyasının gerçek dünya performansı, güneş yoğunluğu, gölge ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak değişecektir

Mercedes-Benz, Almanya'nın Stuttgart kentinde ortalama günlük 52 kilometrelik sürüş mesafesinin yüzde 62'sinin güneş boyası ile karşılanabileceğini tahmin ediyor. Los Angeles gibi daha güneşli bölgelerde ise bu oran yüzde 100'e kadar çıkabiliyor.

Güneş boyasının içeriği henüz açıklanmasa da perovskit çözeltisi kullanıldığı tahmin ediliyor. Perovskitler, yüksek güneş verimliliği sunan ve Mercedes-Benz'in açıklamalarına uyan bir malzeme.

ARAŞTIRMA AŞAMASINDA

Güneş boyası teknolojisi henüz araştırma aşamasında ve Mercedes-Benz üretim tarihi hakkında bilgi vermedi.

Ancak, bu teknolojinin gelecekte elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.