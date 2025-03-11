MG modellerinde mart ayı kampanyaları

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MG, mart ayına özel kampanyalarıyla otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

MG mart kampanyaları, özellikle Yeni MG HS Luxury modelinde öne çıkıyor. MG HS Luxury indirim ve faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

MG Ready programı kapsamında diğer modellerde de avantajlı faizsiz kredi imkanları sunuluyor.

YENİ MG HS LUXURY'DE 200 BİN TL İNDİRİM VE FAİZSİZ KREDİ

MG, Yeni MG HS Luxury modelinde Mart ayına özel 200 bin TL indirim uyguluyor. Aracın indirimli anahtar teslim fiyatı 2 milyon 25 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca, MG HS Luxury kredi kampanyasıyla 395 bin TL'ye 11 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bireysel kullanıcılar, 43 bin 885 TL peşin faiz tutarını ödeyerek kalan 11 ay boyunca faizsiz kredi avantajından faydalanabiliyor.

MG Ready programı kapsamında teslime hazır plakalı yüzde 100 elektrikli MG4 ve benzinli ZS modellerini satın alan müşteriler, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli krediden yararlanabiliyor.

Elektrikli sürüş keyfini en üst seviyeye çıkartan MG4 XPOWER modeli için ise mart ayına özel 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

MG Ready kapsamında teslime hazır plakalı Marvel R Performance modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere ise 500 bin TL'ye 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.