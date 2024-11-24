MG yeni bir pickup modeli geliştiriyor

Haber Merkezi

MG, Avustralya pazarında fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Ford Ranger'ın tahtını sallamak için yepyeni bir pickup modeli geliştiren marka, 2027 yılına kadar Avustralya'nın en çok satan 5 markası arasına girmeyi hedefliyor.

Hatta MG Avustralya'nın iddialı patronu Peter Ciao, 2030'da ilk 3'te yer almayı planladıklarını ve bunun yolunun bir pickup modelinden geçtiğini açıkladı.

SAIC ve MG, küresel otomotiv pazarında emin adımlarla ilerliyor. Özellikle Avustralya pazarına büyük önem veren ikili, bu bölgedeki rekabeti kızıştırmak için yeni bir pickup modeli üzerinde çalışıyor.

MG'nin pickup macerası aslında yeni değil. Daha önce Güney Asya pazarında Extender modeliyle boy gösteren marka, SAIC bünyesindeki Maxus T60'ın altyapısını kullanmıştı.

Ancak Avustralya pazarına sunulacak yeni modelin Extender ile bir ilgisi olmayacak.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Peki, yeni pickup nasıl bir model olacak? MG'nin son dönemdeki elektrikli ve hibrit modellere olan ilgisi düşünüldüğünde, yeni pickup'ın da bu trende uyum sağlaması bekleniyor.

SAIC çatısı altındaki Maxus markasının Terron 9 modeli ve onun elektrikli versiyonu eTerron 9, yeni pickup için önemli ipuçları veriyor olabilir.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yeni pickup modelinin Maxus eTerron 9'dan izler taşıması oldukça muhtemel.

Peki bu heyecan verici model Türkiye'ye gelir mi? Şimdilik bu soruya kesin bir cevap vermek zor. Ancak modelin Avustralya pazarında yakalayacağı başarı, MG'nin Türkiye pazarı için de planlarını etkileyebilir.