Motorlu araç satıcıları: '6 Ay 6 Bin Kilometre' kuralı uzatılmasın

AA & Ensonhaber

İkinci el otomobil satışlarına yönelik ilk tescil tarihinden itibaren "6 ay ve 6 bin kilometre" şartını getiren düzenleme, 1 Ocak 2025 itibarıyla sona eriyor. Bu uygulama, otomotiv sektöründe spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla hayata geçirilmişti.

Düzenlemeye göre, yetkili satıcılar ve bireysel alıcılar, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometreyi geçmeden satışını gerçekleştiremiyor. Ayrıca, bu taşıtların güncel piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla ilan edilmesine de izin verilmiyor.

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeyi 6 aya kadar uzatma yetkisi bulunurken, sektördeki temsilciler, piyasa dengelerinin sağlanması açısından bu düzenlemeyi desteklese de, bazı galericiler uygulamanın yeni yılda devam etmemesi gerektiğini savunuyor.

"KÖPÜK ORTADAN KALKTI"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemenin temel amacının araçların gerçek değerinin üzerinde satışının önüne geçmek olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın göreve gelmesiyle devreye alınan tedbirleri hatırlatan Erkoç, piyasanın manipülasyon ve "köpük fiyatlar" açısından önemli ölçüde rahatladığını belirtti.

Eskiden sermaye sahipleri bayilerden toplu araç alarak istedikleri fiyatlara satabiliyordu. Ancak alınan önlemler sayesinde bu durumun önüne geçildi. Artık ilan sayfalarında abartılı fiyatlarla karşılaşmıyoruz

diyen Erkoç, raporlamalar ve kesilen cezaların etkili olduğunu vurguladı.

Erkoç, benzer manipülasyonların motosiklet ticaretinde de yaşandığını, ancak alınan önlemlerle bu alandaki "köpüğün" de temizlendiğini dile getirdi. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle sermaye sahiplerinin araç alımına yönelmekten vazgeçtiğini belirten Erkoç, "Piyasalar dengelendi. Bu yüzden 6 ay ve 6 bin kilometre şartını uzatmaya gerek yok" dedi.

VERGİ VE DENETİM ÇALIŞMALARI

Erkoç, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği yaparak ikinci el araç satışlarını daha sıkı denetlediğini, bireysel veya şirket adına toplu araç alanların da vergilendirilmesi gerektiğini savundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi kaybını önlemek için bu alanda yoğun çaba gösterdiğini belirten Erkoç, alınan önlemlerin piyasalarda olumlu etkiler yarattığını söyledi:

Düzenlemelerin uygulanması büyük önem taşıyor. Motorlu araç satıcıları olarak yetki belgelerimizi aldık ve kurallara uyuyoruz. Ancak bireysel alıcıların da vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bu alandaki denetimlerin devam etmesi, sektörün sağlıklı işlemesi açısından kritik.

Alınan önlemlerin otomotiv sektöründe adil bir denge sağladığını belirten Erkoç, gelecekte düzenlemelerin piyasa şartlarına uygun şekilde revize edilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.