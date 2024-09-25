Motosiklet satışlarında yaz rekoru: 345 bini aştı Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 345 bin 235 ile rekor kırarken, trafikteki motosiklet sayısı da ağustos itibarıyla 6 milyona yaklaştı.

AA & Ensonhaber

Motosiklet kullanımı; havaların ısınması, kullanıcısına zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması ile artan kurye hizmetlerinin etkisiyle yaygınlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen verilere göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısındaki artış trendi sürüyor.

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki motosiklet satışları yaz aylarında en üst seviyeye çıktı.

SATIŞLARDA YAZ REKORU

Kayıtların tutulduğu tarihsel veriler incelendiğinde, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı rekor kırdı.

Buna göre, göre, 2015'in yaz aylarında 60 bin 382 motosikletin trafiğe kaydı yapılırken, bu sayı dalgalı seyir izleyerek 2021'de 89 bin 299'a ulaştı.

Motosiklet satışları 2022'nin yaz aylarında ivme kazanarak 120 bin 662'ye çıkarken, 2023'te 300 bin 338'e, 2024'te ise 345 bin 235'e ulaştı.

Böylece, son 10 yılın yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısının yaklaşık 6 katına çıktığı görüldü.

Artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle kullanımı yaygınlaşan motosiklet satışları, bazı aylarda otomobil satışlarının da üzerinde seyretti.

Ülkedeki motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.