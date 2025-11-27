MTV'de 2026 rakamları netleşti: Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayınca 2026'da geçerli olan yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı. Böylece, yeniden değerleme oranının 2025 için yüzde 25,49 olarak uygulanacağı kesinleşti.

Yeniden değerleme oranı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil pek çok ödemeyi yakından ilgilendiriyor.

MTV AYNI ORANDA ZAMLANACAK

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte MTV ücretlerinde de aynı oranda artış yaşanacak.

Ancak MTV ödeme tutarı aracın yaşı, değeri, motor silindir hacmi ve tescil tarihine göre değişiyor.

Yeni MTV tutarları, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

YENİ MTV ORANLARI

Yeni MTV ücretlerinin ardından otomobillerin MTV tutarları şöyle değişti:

0-1300 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 326 bin 149 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 6.066 TL

4-6 yaş: 4.232 TL

Taşıt değeri 326 bin 149 TL - 571 bin 356 TL arası:

1-3 yaş: 6.667 TL

4-6 yaş: 4.652 TL

Taşıt değeri 571 bin 356 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 7.282 TL

4-6 yaş: 5.072 TL

1301-1600 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 326 bin 149 TL’ye kadar:

1-3 yaş: 10.568 TL

4-6 yaş: 7.923 TL

Taşıt değeri 326 bin 149 TL - 571 bin 356 TL arası:

1-3 yaş: 11.629 TL

4-6 yaş: 8.719 TL

Taşıt değeri 571 bin 356 TL ve üzeri:

1-3 yaş: 12.690 TL

4-6 yaş: 9.508 TL

1601-1800 CC MOTOR HACMİNE SAHİP ARAÇLAR

Taşıt değeri 817 bin 818 TL’yi aşmayanlar:7

1-3 yaş: 20.543 TL

4-6 yaş: 16.064 TL