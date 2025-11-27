Mehmet Şimşek: Vergi ve harç artışları yüzde 25,49'un altında olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha önce de yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtmişti.

Yeni yılda vergi ve harç artışlarının yüzde 25,49 olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mehmet Şimşek, "2026 yılında vergi ve harç artışlarını, enflasyon hedefiyle uyumlu şekilde, yeniden değerleme oranının altında belirleyeceğiz. Maliye politikasıyla dezenflasyon sürecine desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

"YENİDEN DERLEME ORANI SADECE VERGİLERİ İÇERMİYOR"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin, yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

"İSTİSNA TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIRILACAK"

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak." diye konuştu.

Öte yandan, vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.