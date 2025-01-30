Nissan, ABD'de üretimi azaltıyor: İşten çıkarmalar yolda

Haber Merkezi

Nissan, ABD'deki fabrikalarında üretimi azaltma ve işçi çıkarma kararı aldı. Küresel çapta 9 bin çalışanı işten çıkarmayı planlayan Nissan, ABD'deki operasyonlarında da küçülmeye gidiyor.

TENNESSEE FABRİKASINDA TEK VARDİYA

Nissan'ın Tennessee eyaletindeki fabrikası, artık iki vardiya yerine tek vardiyada üretim yapacak. Bu değişikliğe bağlı olarak işten çıkarmalar yapılacak.

MISSİSSİPPİ FABRİKASINDA ÜRETİM AZALTILIYOR

Nissan, Mississippi'deki Canton fabrikasında da üretimi azaltacak. Altima sedan ve Frontier pickup modellerinin üretildiği fabrikada, bir üretim hattının hızı düşürülecek ve diğer hatla birleştirilecek.

NEDEN ÜRETİM AZALTIYOR

Nissan'ın ABD'de üretimi azaltmasının temel nedeni, düşen satışlar ve artan stoklar. Şirket, zararını azaltmak ve daha verimli hale gelmek için üretimi kısma kararı aldı.