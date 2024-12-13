Nissan, efsane GT-R R32'nin elektrikli versiyonunu üretti

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Nissan, efsanevi spor otomobili GT-R R32'yi elektrikli hale getirdi. 2025 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan elektrikli GT-R R32, klasik tasarımını korurken modern teknolojiyle donatıldı.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM

Mart 2023'ten beri gönüllü mühendislerden oluşan bir ekip tarafından yürütülen proje kapsamında, GT-R R32'nin orijinal benzinli motoru çıkarıldı ve yerine tamamen elektrikli bir güç aktarma organı yerleştirildi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nissan, elektrikli GT-R R32'nin teknik özellikleri hakkında henüz detaylı bilgi vermedi. Ancak, aracın çift elektrik motorlu ve dört tekerlekten çekişli olması bekleniyor.

Ariya Nismo modelinde kullanılan güç ünitesine benzer bir sistemle, elektrikli GT-R R32'nin 430 beygir gücü ve 600 Nm tork üretmesi olası.

Elektrikli GT-R R32, tek seferlik bir proje olsa da Nissan'ın gelecekteki GT-R modellerinin de elektrikli olabileceğine işaret ediyor. Nissan, yeni nesil GT-R (R36)'nın elektrikli olacağını daha önce ima etmişti.

Nissan, Hyper Force adlı elektrikli bir konsept otomobil de tanıtmıştı. Bu konsept, GT-R'ın tasarım dilini taşıyor ve 1.341 beygir gücü üreten güçlü bir elektrikli motora sahip.

Nissan'ın katı hal pilleri 2028'den önce hazır olmayacağı için, yeni nesil GT-R modelinin on yılın sonuna kadar gelmesi beklenmiyor.