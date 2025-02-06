Nissan, Honda ile birleşmede geri adım attı

Haber Merkezi

Nissan ve Honda arasındaki birleşme görüşmeleri, beklenmedik bir şekilde çıkmaza girdi.

Reuters'ın haberine göre, Nissan, Honda ile birleşme görüşmelerinden çekilmeye hazırlanıyor.

Bu kararın arkasında, artan anlaşmazlıklar ve Nissan'ın Honda'nın yan kuruluşu olma konusundaki endişeleri yatıyor.

NISSAN, YAN KURULUŞ OLMAK İSTEMİYOR

Görüşmelere yakın kaynaklar, Nissan'ın Honda'nın bir yan kuruluşu olma fikrine karşı çıktığını belirtiyor.

Başlangıçta eşitler arasında bir birleşme olarak planlanan anlaşma, Honda'nın Nissan'ı yan kuruluş haline getirme talebiyle çıkmaza girdi.

İki şirket arasındaki anlaşmazlıklar, birleşme görüşmelerinin ilerlemesini engelliyor. Nissan, Honda'nın dönüşüm planındaki ilerlemesinden endişe duyuyor. Honda ise Nissan'ın daha agresif mali önlemler almasını bekliyor.

Nikkei Business Daily'nin haberinin ardından Nissan hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü. Honda hisseleri ise yüzde 8'in üzerinde artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların birleşmenin iptal edilmesinden memnun olduğunu gösteriyor.

RESMİ AÇIKLAMALAR

Nissan ve Honda, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, Nikkei raporunun şirketler tarafından açıklanan bilgilere dayanmadığını belirtti. Şirketler, şubat ortasına kadar geleceğe yönelik bir yön belirlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Birleşmenin iptal edilmesi, son yıllarda çeşitli krizlerle boğuşan Nissan için yeni zorluklar doğurabilir.

Şirket, yeniden yapılanma sürecinde 9 bin çalışanını işten çıkarmayı ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyordu.