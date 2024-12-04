Nissan modellerinde aralık ayı kampanyaları

AA & Ensonhaber

Nissan, aralık ayına özel cazip bir yıl sonu kampanyası başlattı. Qashqai ve Juke modellerini kapsayan kampanya, 200 bin TL'ye varan nakit alım desteği ve 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

NISSAN QASHQAI

Yeni Nissan Qashqai'nin hafif hibrit modellerinde, 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200 bin TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200 bin TL nakit alım desteği ve 120 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100 bin TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyesinde 250 bin TL'ye, diğer donanım seviyelerinde (Skypack, Platinum, Platinum Premium) ise 200 bin TL'ye nakit alım desteği aralık kampanyası kapsamında sunuluyor.

NISSAN JUKE

Yeni Nissan Juke'un Aralık ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin TL'ye nakit alım desteği ve 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin TL nakit alım desteğine ek 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.