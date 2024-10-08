Nissan modellerinde ekim ayına özel kampanyalar Nissan, ekim ayına özel birçok modelinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Haber Merkezi

Nissan, ekim ayında çeşitli satın alma seçenekleri sunmaya başladı.

Nissan Türkiye, Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2)’nin zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini müşterileri ile buluşturuyor.

NISSAN QASHQAI

Nissan Qashqai’nin ekim ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor.

Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200 bin TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200 bin TL nakit alım desteği ve 120 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100 bin TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

NISSAN JUKE

Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Türkiye lansmanı haziran ayında gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı dikkat çekiyor.

Yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor. Güvenlik regülasyonları (GSR2) ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri ise standart olarak sunuluyor.

Yeni Nissan Juke’un ekim ayına özel kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı bulunuyor.

Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100 bin TL nakit alım desteğine ek 200 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz avantajıyla sahiplerini bekliyor.