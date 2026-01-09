Mercedes A-Serisi için sürpriz karar: Almanya yerine Macaristan'da üretilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mercedes, kompakt otomobil gamını daraltma stratejisine rağmen popüler modeli A-Serisi'nin üretimini 2028 yılına kadar devam ettireceğini duyurdu.

Şirketin en ulaşılabilir modeli olan otomobil, yılın ikinci çeyreğinden itibaren "Made in Germany" ünvanını kaybederek Macaristan'da üretilecek.

ÜRETİM ALMANYA'DAN MACARİSTAN'A TAŞINIYOR

Modelin Rastatt fabrikasındaki üretimi sonlandırılarak, montaj süreci Macaristan'ın Kecskemet tesisine kaydırılacak.

Bu stratejik hamlenin arkasında, Rastatt fabrikasında üretilecek yeni CLA ve CLA Shooting Brake modelleri için kapasite açma hedefi yatıyor.

Almanya'daki tesis ayrıca 2027 yılından itibaren hem içten yanmalı hem de elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak yeni nesil GLA'nın üretimini üstlenecek.

Fabrikanın bu yoğun üretim takvimi öncesinde rahatlatılması ve yeni modellere hazırlanması amaçlanıyor.

B-SERİSİ VEDA EDERKEN G-SERİSİ KÜÇÜLÜYOR

A-Serisi'nin ömrü uzatılırken, kompakt minivan B-Serisi için benzer bir karar alınmadı ve model aşamalı olarak üretimden kaldırılacak.

Bununla birlikte, G-Serisi'nin daha küçük ve ulaşılabilir bir versiyonunun en geç 2027 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Alman üreticinin en köklü modellerinden A-Serisi, 2028 yılında üretim bandına veda ettiğinde 10 yıllık bir geçmişe sahip olacak.

Markanın CLA modelinin altında konumlanacak yeni giriş seviyesi aracın hatchback formunda mı yoksa bir crossover olarak mı geleceği ise henüz netlik kazanmadı.