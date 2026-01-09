Volvo EX60 menzil rekoruna koşuyor: Tek şarjla 810 km

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir marka olma hedefinde strateji değişikliğine gitse de elektrikli araç pazarındaki iddiasını yeni EX60 ile sürdürüyor.

21 Ocak'ta gerçekleşecek dünya lansmanı öncesinde modelin teknik detayları ve yetenekleri resmiyet kazandı.

TEK ŞARJLA 810 KM MENZİL

Avrupa standartlarında gerçekleştirilen WLTP döngüsüne göre, Volvo EX60'ın tek bir şarjla 810 kilometre yol katedebileceği öngörülüyor.

EPA testlerinde ise aracın dört tekerlekten çekişli versiyonunun 643 kilometre menzile ulaştığı belirtiliyor.

Modelin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 400 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olması.

Bu teknoloji sayesinde araç, sadece 10 dakikalık kısa bir şarj molasıyla yaklaşık 340 kilometre menzil kazanabiliyor.

YENİ NESİL ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Volvo, aracın ağırlığını azaltmak ve verimliliğini artırmak için elektromotorları kendi bünyesinde geliştirme yoluna gitti.

EX60 ayrıca, yüzlerce küçük parçayı tek bir büyük parça haline getiren "mega döküm" tekniğinin kullanıldığı ilk Volvo modeli olma özelliğini taşıyor.

Markanın Teknoloji Direktörü Anders Bell, yeni hücre tasarımına sahip batarya paketiyle donatılan aracın menzil kaygısını sona erdirebilecek kadar yetenekli olduğunu vurguluyor.

İÇ MEKANDA 7 KOLTUK SÜRPRİZİ

Yayınlanan ipucu görsellerinde ortaya çıkan en önemli detaylardan biri de araçta görünen üçüncü koltuk sırası oldu.

EX60 modelinde, rakiplerinin aksine bagaj zeminine katlanabilen ekstra koltukların yer alması bekleniyor.