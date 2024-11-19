Nissan N7 elektrikli sedan Çin'de tanıtıldı

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Nissan, elektrikli araç atağını sürdürüyor. Markanın en yeni elektrikli modeli N7, Çin'de düzenlenen Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

Sedan modellerin hala popüler olduğu Çin pazarını hedefleyen N7, şık tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

N7'nin ön bölümünde, boydan boya uzanan LED ışık imzası ve aydınlatmalı Nissan logosu dikkat çekiyor.

Gizli kapı kolları, siyah marşpiyeller ve koyu renkli camlar ise şık ve modern bir görünüm sağlıyor. Arka bölümde ise Nissan yazısını da kapsayan uzun stop grubu ve siyah tampon göze çarpıyor.

İLERİ TEKNOLOJİLERLE DONATILDI

Nissan N7'nin iç mekanı henüz resmi olarak gösterilmese de, koltuklarla ilgili paylaşılan bilgiler oldukça ilgi çekici.

Pürüzsüz ve yumuşak bir malzeme ile kaplanan koltuklarda 49 adet sensör bulunuyor. Bu sensörler, yolculuk sırasında kişinin oturma pozisyonundaki değişiklikleri tespit ederek koltuk sırtlığını, bel ve baldır desteğini gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

N7'nin kokpitinde, Qualcomm Snapdragon 8295P yonga seti kullanılıyor. 30 TOPS işlem gücüne, 32 GB RAM'e ve 256 GB depolama alanına sahip bu güçlü çip, akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. N7 ayrıca, Momenta iş birliğiyle geliştirilen yarı otonom sürüş sistemiyle de donatılacak.

NISSAN N7, 2025'TE ÇİN'DE

Nissan N7'nin teknik detayları henüz tam olarak açıklanmadı. Motor, batarya ve menzil gibi bilgiler, ilerleyen günlerde paylaşılacak. N7, 2025 yılında Çin pazarında satışa sunulması bekleniyor.