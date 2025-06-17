Nissan Renault'daki hisselerini azaltmayı planlıyor

Haber Merkezi

Japon otomobil devi Nissan, Fransız ortağı Renault'daki hisselerini azaltmayı planlıyor. Nikkei gazetesinin haberine göre, Nissan Motor CEO'su Ivan Espinosa, bu kararı doğrulayarak, iki şirket arasındaki yirmi yılı aşkın süredir devam eden bağların gevşetilmesi yönünde yeni bir adım atılacağını belirtti.

YÜZDE 5 HİSSE SATIŞI GÜNDEMDE

Nikkei'nin haberine göre, Nissan'ın Renault'daki yüzde 5'lik bir hisseyi satması gündemde. Mevcut hisse fiyatlarıyla bu satışın yaklaşık 100 milyar yen (yaklaşık 635 milyon dolar) getireceği ve Nissan'ın bu fonu, zorlu iş koşullarında yeni araç geliştirme programları için kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Nissan şu anda Renault'nun yüzde 15'ine sahip. Bu satışla birlikte, Nissan'ın Renault'daki payı yüzde 10'a düşmüş olacak.

İTTİFAKTA YENİDEN DENGELENME SÜRECİ

Bu planlanan satış, Nissan Renault ittifakının yeniden yapılandırılması sürecinin son adımı olarak görülüyor.

İki şirket, 2023 yılında ittifakı daha eşit bir konuma getirmek için anlaşmış ve bu kapsamda Renault da Nissan'daki hisselerini kademeli olarak satmaya başlamıştı.

Mart ayında yapılan bir başka açıklamada, iki şirketin birbirlerindeki asgari hisse oranını yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürme konusunda anlaştıkları belirtilmişti. Nissan'ın bu hamlesi, ittifakın daha esnek ve dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak.