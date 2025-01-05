Nissan Xterra geri dönebilir: Marka başvurusu yapıldı

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Nissan, popüler SUV modeli Xterra'yı Kuzey Amerika pazarına geri getirmeyi planlıyor. Şirket, ABD Patent ve Marka Ofisi'ne "Xterra" ismi için yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Nissan, 23 Aralık 2024 tarihinde ABD Patent ve Marka Ofisi'ne "Xterra" ismi için yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Nissan Xterra, 1999 yılında piyasaya sürüldü ve 2015 yılına kadar Kuzey Amerika'da satıldı. Xterra, sağlam yapısı ve arazi yetenekleriyle biliniyordu.

ORTA DOĞU'DA SATIŞTA

Nissan, Xterra modelini 2015 yılından beri Orta Doğu pazarında satmaya devam ediyor. Orta Doğu'da satılan Xterra, Nissan Navara pikap platformu üzerine inşa ediliyor.

Nissan, Xterra'yı Kuzey Amerika'ya geri getirirse, rekabetin yoğun olduğu 4x4 pazarında güçlü bir rakip olacak.

Şirket, Navara tabanlı modeli kullanabilir veya Frontier pikap platformu üzerine yeni bir Xterra geliştirebilir.

Nissan ve Honda'nın yakın zamanda birleşme planlarını açıklaması, Xterra'nın geleceği için yeni olasılıklar doğurabilir.

Şirketin, Honda Passport platformu üzerine yeni bir Xterra modeli geliştirebileceği de söylentiler arasında.