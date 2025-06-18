Nissan, yenilenen elektrikli Leaf modelini tanıttı

Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Nissan, bir zamanlar dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan, ancak son yıllarda pazar payını kaybeden Leaf modelinin üçüncü neslini tanıttı.

Bu yeni model, markanın elektrikli araç (EV) pazarındaki konumunu güçlendirmek için kritik bir hamle olarak görülüyor.

YENİ TASARIM, YENİ GÖVDE VE ARTAN MENZİL

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Nissan Leaf, artık bir hatchback yerine modern bir crossover olarak karşımıza çıkıyor.

Önceki versiyona göre yüzde 25'e kadar daha fazla batarya kapasitesine sahip olan modelin, 75 kWh'lik bataryasıyla ABD'de 303 mile (yaklaşık 487 km) kadar maksimum menzil sunması bekleniyor.

Bu özellikler, Leaf'i günümüz rekabetçi elektrikli araç pazarına daha uygun hale getiriyor. Ancak modelin başarısı, karşılaştığı zorluklar nedeniyle kesin olmaktan uzak.

Yeni Nissan Leaf, bu sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. Ancak araç, Nissan'ın Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretileceği için ABD'nin gümrük vergilerine tabi olacak.

Bu durum, ABD'de elektrikli araç talebinin yavaşladığı ve müşterilerin daha çok hibrit modellere yöneldiği bir döneme denk geliyor.

Uzmanlar, gümrük vergileri ve zayıflayan talep nedeniyle yeni modelin "mümkün olan en kötü zamanda" piyasaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.