Nissan'dan yeni hedef: Elektrikli araçların performansı artacak

Mali durumunu düzeltmeye çalışan Japon otomobil üreticisi Nissan, gelecekteki elektrikli modellerinin performansını artırmak için motor sporları tecrübesinden faydalanmayı planlıyor.

Şirketin Formula E takımının başındaki isim olan Tommaso Volpe, yeni Nismo modelleri için yarış teknolojilerini kullanabileceklerini belirtti.

800 BEYGİRLİK YARIŞ OTOMOBİLİ TEKNOLOJİSİ

Volpe, 2026-2027 yıllarında pistlere çıkacak olan yeni nesil Gen4 Formula E araçlarının, gelecekteki yol otomobillerinin gelişimine ilham verebileceğini söyledi.

Bu yarış araçlarının yaklaşık 800 beygir güç üreten çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli sistemlere sahip olması bekleniyor.

HENÜZ RESMİ BİR KARAR YOK

Bu heyecan verici planlara rağmen, Nissan'ın henüz resmi bir karar vermediği vurgulandı.

Şirketin öncelikle daha önemli finansal sorunlarıyla başa çıkması gerektiği ve bu tür performans odaklı projelerin geleceğinin belirsiz olduğu ifade ediliyor.