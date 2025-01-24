Nvidia'ya göre gerçek otonom sürüş için henüz çok erken

Haber Merkezi

Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojilerinin önde gelen isimlerinden Nvidia, tamamen otonom araçların henüz üretim gerçekliğine yakın olmadığını açıkladı.

Nvidia'nın otomotiv bölümü başkanı Ali Kani, Autocar dergisine verdiği röportajda, gerçek anlamda otonom araçların 2030'lardan önce yollarda olmasının beklenmediğini söyledi.

"HENÜZ ÇOK UZAKTA"

Kani, bazı araçların belirli koşullarda sınırlı otonom yetenekler sunabildiğini, ancak tamamen otonom sürüş için daha fazla geliştirme yapılması gerektiğini belirtti.

"Henüz çok uzakta." diyen Kani, otonom sürüş teknolojilerinin karmaşıklığını ve güvenlik zorluklarını vurguladı.

GÜÇLÜ DONANIM VE YAZILIM GEREKİYOR

Kani, tamamen otonom araçlar için daha güçlü donanım ve daha gelişmiş yazılım gerektiğini söyledi.

"Şu anda geliştirdiğimiz yazılım, geçen yıl geliştirdiğimiz yazılımdan çok farklı." diyen Kani, yapay zeka modellerinin daha fazla işlem gücü ve bellek bant genişliği gerektirdiğini belirtti.

LIDAR VE RADAR GİBİ SENSÖRLER ÖNEMLİ

Kani, otonom araçların çevreyi daha iyi algılayabilmesi için LiDAR ve radar gibi daha fazla sensöre ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Mevcut otonom araçların "sarsıntılı" davranışlarının zamanla ve daha gelişmiş teknolojilerle düzeltileceğini belirten Kani, otonom sürüşün daha doğal ve akıcı bir hale geleceğini söyledi.