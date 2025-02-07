Ocakta Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.
Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..
Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.
EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA
Mercedes-Benz 1924
BMW - 1771
Audi - 970
Volvo - 698
CUPRA - 423
JAECOO - 421
MINI - 292
Jeep - 204
Land Rover - 186
DS - 125
EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MODEL
BMW X1 - 543
BMW 5 Serisi - 450
JAECOO 7 - 421
Audi A3 Sedan - 370
Volvo XC90 - 352
Mercedes-Benz E Serisi - 341
Volvo XC60 - 295
MINI Countryman - 265
Mercedes-Benz C Serisi - 250
BMW 4 Serisi - 230
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