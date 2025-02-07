Ocakta Türkiye'de en çok satılan lüks otomobiller

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak ayında, yıllık yüzde 13,9 oranında düşüşle 68 bin 654 adet oldu.

Otomobil satışları 2025 yılı Ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 12,6 oranında azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalarak 12 bin 710 adet olarak kayıtlara geçti..

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.

EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MARKA

Mercedes-Benz 1924

BMW - 1771

Audi - 970

Volvo - 698

CUPRA - 423

JAECOO - 421

MINI - 292

Jeep - 204

Land Rover - 186

DS - 125

EN ÇOK SATAN 10 LÜKS MODEL

BMW X1 - 543

BMW 5 Serisi - 450

JAECOO 7 - 421

Audi A3 Sedan - 370

Volvo XC90 - 352

Mercedes-Benz E Serisi - 341

Volvo XC60 - 295

MINI Countryman - 265

Mercedes-Benz C Serisi - 250

BMW 4 Serisi - 230