Opel, 25 yıl önce 1 milyonuncu aracını banttan indirdi

AA & Ensonhaber

Opel, Almanya'nın Eisenach fabrikasında önemli bir kilometre taşına ulaştı. 1999 yılında üretilen 1 milyonuncu araç olan siyah renkli Corsa B Edition 100'ün üzerinden 25 yıl geçti.

Eisenach fabrikası, Opel'in üretim tarihinde önemli bir yere sahip ve bugün elektrikli araç üretiminde öncü bir rol oynuyor.

YENİDEN BİRLEŞME SONRASI YATIRIM

Opel, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu Almanya'ya yatırım yapan ilk otomobil üreticilerinden biri oldu.

1990 yılında Eisenach'ta yeni bir fabrika inşa eden Opel, bu tesiste Astra ve Corsa modellerini üretmeye başladı.

1 MİLYONUNCU ARAÇ: CORSA B EDİTİON 100

Kasım 1999'da, Eisenach fabrikasında üretilen 1 milyonuncu Opel aracı banttan indi. Bu özel araç, siyah renkli bir Corsa B Edition 100 modeli.

Eisenach fabrikası, 2023 yılında elektrikli araç üretimine başladı. Opel Grandland Elektrik modeli, fabrikanın ultra modern STLA Medium platformunda üretilen ilk araç oldu.

Yaklaşık 74 kWh batarya kapasitesi ve 504 kilometre menziliyle Grandland Elektrik, elektrikli araç pazarında iddialı bir konuma sahip.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Opel, Eisenach fabrikasında elektrikli araç üretimi için 130 milyon euro yatırım yaptı. Montaj süreçlerinden gövde atölyesine kadar birçok alanda yenilikler gerçekleştirildi.

Fabrika bünyesinde yeni bir batarya atölyesi kuruldu ve çalışanlara yüksek gerilim sistemleri konusunda eğitimler verildi. Ayrıca, fabrikanın enerji ihtiyacını karşılamak için bir güneş paneli çiftliği kurulması planlanıyor.