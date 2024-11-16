Opel Grandland 2024 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı

AA & Ensonhaber

Opel'in merakla beklenen yeni SUV modeli Grandland, otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü.

AUTO BILD dergisi ve BILD am SONNTAG gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada "50 bin euronun altındaki en iyi otomobil" seçilen Grandland, Opel'in bu ödülü 21. kez kazanmasını sağladı.

YENİ GRANDLAN NELER SUNUYOR

Elektrikli araçlar için geliştirilen STLA Medium platformu üzerine inşa edilen Grandland, Opel'in bu platformu kullanan ilk modeli olma özelliğini taşıyor.

Yeni model, çığır açan teknolojileri, akıllı donanımı ve sürdürülebilir çözümleriyle öne çıkıyor.

Yeni Grandland'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, Opel'in yeni tasarım dili olan "cesur ve yalın" felsefesini yansıtan modern görünümü.

3D Vizor ön panjur, aydınlatmalı Opel Şimşek Logosu ve sürekli aydınlatılan Opel marka yazısı, Grandland'e dinamik ve şık bir hava katıyor.

OPEL CEO'SUNDAN ÖDÜL SEVİNCİ

Opel CEO'su Florian Huettl, ödül töreninde yaptığı açıklamada, yeni Grandland'in otomotiv sektörünün geleceğini temsil ettiğini vurguladı.

Huettl, "Konfor ve örnek niteliğinde emisyonsuz sürüş menzili, cesur ve yalın Opel tasarımıyla bir araya geldiğinde olağanüstü bir otomobil ortaya çıkıyor. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG'ın bu yenilikçi ruhu Altın Direksiyon ile ödüllendirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.