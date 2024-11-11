Opel modellerinde kasım ayına özel kampanyalar

AA & Ensonhaber

Opel'den yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araç modellerinde KOBİ'lere özel avantajlar sağlayan Opel, uygun kredi koşullarıyla dikkati çekiyor.

Opel Corsa, kasım ayında 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin lira kredi fırsatıyla müşterilerle buluşuyor.

Tasarımıyla öne çıkan Opel Astra ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizle alıcılarını bekliyor.

Opel'in yenilenen hafif ticari araç modellerinden Combo, 250 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

Alman mühendisliğiyle öne çıkan Zafira ve Vivaro modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Movano modelinde ise 350 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

OPEL CROSSLAND

Opel'in SUV segmentinde yer alan Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunulurken, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan Mokka'da aynı kredi imkanı mevcut.

Markanın amiral gemisi Opel Grandland ise 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla Opel Showroomlarında müşterilerini bekliyor.

Opel, 'Şimşek' logosuyla tanıttığı elektrikli araç serisinde Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerle buluşturuyor.