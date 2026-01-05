Opel modellerinde yeni yıla özel kampanyalar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomobil üreticisi Opel, yeni yılın başlamasıyla birlikte binek ve SUV modellerinden hafif ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede satın alma koşullarını duyurdu.

Marka, ocak ayı süresince hem bireysel müşterilere hem de KOBİ’lere özel nakit indirimleri ve faizsiz kredi seçenekleri sağlıyor.

POPÜLER MODELLER VİTRİNDE

Kampanya dahilinde Opel Corsa’nın manuel şanzımanlı Edition versiyonu 150 bin TL, diğer tüm Corsa donanımları ise 300 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Markanın güçlü tasarımıyla öne çıkan modeli Astra da 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi desteğiyle alıcılarını bekliyor.

FRONTERA

Çok yönlü kullanımıyla dikkat çeken Opel Frontera Hybrid modeli, 150 bin TL tutarındaki kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla kampanyaya dahil edildi.

Serinin tamamen elektrikli versiyonu Frontera Elektrik ise 300 bin TL limitli faizsiz kredi seçeneğiyle showroomlarda yer alıyor.