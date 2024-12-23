Opel, yeni Grandland modeli için Türkiye'de ön talep toplayacak

AA & Ensonhaber

Opel, yeni nesil SUV modeli Grandland'i Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle sunulacak olan Yeni Grandland, şık tasarımı, ileri teknolojileri ve çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

ÖN SİPARİŞ VE İLK TESLİMATLAR

Yeni Grandland, aralık sonundan itibaren Türkiye'de ön siparişe açılacak. Aracın ilk teslimatlarının ise Ocak 2025'te yapılması planlanıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Grandland, iki farklı motor seçeneğiyle sunulacak:

Hibrit: 136 beygir gücünde 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 28 beygir gücünde elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman.

Elektrikli: 73 kWh batarya ile 504 kilometre menzil (WLTP'ye göre) ve 210 beygir gücü.

TASARIM

Yeni Grandland, modern ve şık bir tasarıma sahip. Opel Vizör ön panel, Intelli-Lux HD LED farlar ve aydınlatmalı logo, aracın çarpıcı görünümünü tamamlıyor. Arka tarafta ise Opel Compass imzası ve bagaj kapağına işlenmiş model adı dikkat çekiyor.

Yeni Grandland, geniş ve ferah bir iç mekan sunuyor. 16 inçlik bilgi-eğlence ekranı, dijital gösterge paneli ve Intelli-HUD head-up display, teknolojik bir deneyim yaşatıyor. AGR koltuklar, yüksek konfor sağlıyor.

Otomobil 550 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar katlandığında ise bu hacim 1645 litreye kadar çıkıyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYON

Yeni Grandland Elektrik, 73 kWh batarya ile 504 km menzil sunuyor. Hızlı şarj istasyonlarında 29 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor.