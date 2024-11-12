Otokar, Foton Tunland G7 ile pikap pazarına girdi

AA & Ensonhaber

Otokar, otobüs ve kamyondan oluşan ürün ailesini pikap segmentiyle genişletti. Şirket Foton markasıyla kamyon segmentinde sürdürdüğü iş birliğini Tunland ile pikap pazarına taşıyor.

Foton Tunland G7 hem şehirde hem arazide yüksek performans vadediyor ve geniş iç hacmi, konforu ve yüksek teknoloji donanımlarıyla başarılı bir sürüş deneyimi sağlıyor.

7 farklı renk ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Otokar yetkili satıcılarında satışa sunulan araçta pikap tutkunlarına geniş bir yelpazede seçim imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, ticari araç alanındaki başarılı performanslarını pikap segmentine de taşımayı hedeflediklerini belirtti.

FOTON TUNLAND G7 ÖZELLİKLERİ

Foton Tunland G7 yakıt verimliliği sunan '2.0 Aucan motoru' 119 Kilowatt (kW) güç ve 380 Newton-Metre (Nm) tork üretiyor. 76 litrelik yakıt deposu ve 12 litrelik AdBlue tankı ile uzun mesafelerde kesintisiz yolculuk imkanı sunan araç, 160 km maksimum hıza ulaşabiliyor.

Güçlü motoru ve yüksek tork özelliği ile 4x4 Foton Tunland G7'nin arazi kabiliyeti dikkati çekiyor. 5+1 manuel ve 8+1 otomatik vites seçeneklerine sahip Tunland G7'nin gelişmiş 4 çeker (4WD) sistemi, şehir ve arazi yol koşulunda maksimum performans sunuyor.

Araç arka diferansiyel kilidi ve sürüş destek sistemleriyle off-road maceralarında güvenli bir deneyim vadediyor.

Araç, entegre hız sabitleyici ve bluetooth kontrolüne sahip çok işlevli direksiyonuyla, sürüş konforunu sağlıyor ve 6 yöne elektrikli ayarlanabilir deri sürücü koltuğu sayesinde uzun yolculuklarda bile konfor sağlıyor.

Geniş iç hacme sahip araçta iklim kontrollü dijital klima, 360 derece görüş sistemi, kablosuz multimedya bağlantısı ve geniş LCD ekran bulunuyor. Kabin içinde ise 4 adet USB çıkışı ve 7 farklı renkte ambiyans aydınlatma ve elektrikli cam tavan seçeneği de bulunuyor.

Araç ayrıca, Otokar'ın yaygın servis ağı ve yedek parça seçeneklerinin yanında, 5 yıl 100 bin kilometre ve 8 yıl paslanmazlık garantisi ile satışa sunuluyor.