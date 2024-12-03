Otomobil satışları kasımda arttı: İşte en çok satan modeller

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, kasımda otomotiv pazarı büyüdü.

Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 artarak 26 bin 499 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,7 arttı.

Otomobil pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,5 artış gösterdi.

OCAK-KASIM DÖNEMİ

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1 milyon 068 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 oranında artarak 845 bin 530 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.

KASIMDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Kasım ayı verilerinin gelmesiyle birlikte, geçen ay en çok satılan otomobiller de belli oldu. Listenin zirvesinde 6 bin 399 adet ile Fiat Egea Sedan var.

Renault Clio HB modeli 5 bin 109 adet satarak ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 4 bin 221 adetle Togg T10X karşımıza çıkıyor.

FIAT Egea Sedan: 6 bin 399

Renault Clio HB: 5 bin 109

TOGG T10X: 4 bin 221

Renault Megane Sedan: 3 bin 222

Toyota Corolla: 3 bin 053

FIAT Egea Cross: 2 bin 664

Chery Tiggo 7 Pro Max: 2 bin 461

Hyundai Bayon: 2 bin 429

Nissan Qashqai: 2 bin 231

Hyundai i20: 1,992

OCAK-KASIM DÖNEMİ EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Fiat Egea Sedan - 52 bin 410

Renault Clio HB - 43 bin 519

Renault Megane Sedan - 35 bin 546

Toyota Corolla - 26 bin 647

Togg T10X-24 bin 361

Fiat Egea Cross -22 bin 809

Chery Tiggo 7 Pro Max - 20 bin 703

Chery Tiggo 8 Pro Max -20 bin 410

Hyundai i20 - 18 bin 432

Nissan Qashqai - 15 bin 420